بيان جديد من نقابة الصحفيين العراقيين بشأن تجديد الهويات: المراجعة عبر الجدول

نيوز – محلي

أعلنت الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، ان تجديد الهويات في عبر جدول المراجعات.

ونشر موقع الرسمي على الفيسبوك جدول مراجعات تجديد هويات للصحفيين الخاصة بمحافظة . وأدناه الجدول:

