هيئة النزاهة والعدل تناقش مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير بحث مع رئيس هيئة النزاهة، اللامي، سبل تعزيز التعاون، خصوصًا في الإجراءات لمكافحة الفساد، مع التركيز على تطوير آليات العمل في دوائر التسجيل العقاري والإصلاح".وتابع، ان "الوزير شواني استعرض تجربة الوزارة في إعادة تقييم العقود المهمة وتشخيص مكامن الفساد"، مشيرا الى " ضرورة الاستمرار بالتعاون مع هيئة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام".