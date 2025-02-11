الثقافة تعلن أعداد القطع الأثرية المستردة خلال الحكومة الحالية

وقالت مديرة لمى ياس جاسم الدوري إن "الوزارة تستعد لتنظيم معرض يحظى برعاية محمد شياع السوداني، إذ سيشهد عرض 27 ألف قطعة أثرية تم استردادها خلال عمر الحكومة الحالية، البعض منها تم تهريبها من المواقع الأثرية، وأخرى سرقت من المتحف سابقاً".وأضافت أن "أعداد الآثار المستردة لاتزال في تصاعد نتيجة تسلم اللقى الأثرية من جهات متعددة، إذ وصلت خلال الأسبوع الماضي قطعتان أثريتان من بريطانيا".وأوضحت أن "الدائرة تستعد أيضاً لإقامة معرض تحت تسمية (بغداد العباسية) يضم أعداداً كبيرة من الصور والفيديوهات والحقائق الأرشيفية سيتم تسلمها من المعهد في باريس وعرضها في قاعات المتحف قبل منتصف العام الحالي بالتزامن مع فعاليات عاصمة السياحة العربية".وتابعت الدوري أن "المتحف سيشهد إقامة فعالية خاصة بشهر رمضان خلال العام الحالي وهي (الماجينا) خلال الفترة المسائية بعد الأفطار، فضلاً عن تجهيز القاعة لاستقبال الوفود والزائرين منتصف حزيران المقبل، ومشاركة المدارس بأنشطة وفعاليات مدرسية منها تنظيم نشاط خاص بمعهد المكفوفين، وتجهيز قطع أثرية خاصة لغرض سهولة لمسها بارتداء الكفوف، مع إمكانية رسم القطعة على الورق أو استخدام الصلصال بتقليد القطعة الأثرية، حيث ستقام هذه الفعالية خلال نهاية الشهر الحالي".وذكرت أن تعكف كذلك على إقامة معرض آخر باسم (الآثار المنقبة الحديثة) في القاعة الآشورية، وسيتم خلاله عرض بعض القطع الأثرية التي تم اكتشافها بجهود ملاكات هيئة الآثار والبعثات التنقيبية الأجنبية.