وزيرة الهجرة تحذر من خطر كبير: سيتم إيقاف إعادة النازحين من مخيم الهول

نيوز – محلي

حذرت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، من خطر كبير، فيما اشارت الى انه سيتم إيقاف إعادة النازحين من الهول.

وقالت جابرو في تصريح صحفي تابعته نيوز، ان "الوكالات الأممية أوقفت العمل بمخيم الهول بعد وقف المساعدات الأميركية"، مبينة انه "سيتم إيقاف إعادة النازحين من الهول".

وأضافت ان "سوريا أبلغتنا بأنها تنوي تفكيك الهول وهذا يشكل مخاوف كبيرة"، لافتة الى انه "ستكون هناك آلية مختلفة إذا تم إعادة النازحين بالقوة من سوريا".

وذكرت ان "انسحاب القوات الأميركية من شرق يؤثر على العراق"، موضحة ان "آلية إعادة النازحين من الهول معقدة جدا".