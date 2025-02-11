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وزيرة الهجرة تحذر من خطر كبير: سيتم إيقاف إعادة النازحين من مخيم الهول
محليات
2025-02-11 | 03:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,034 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
حذرت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، من خطر كبير، فيما اشارت الى انه سيتم إيقاف إعادة النازحين من
مخيم
الهول.
وقالت جابرو في تصريح صحفي تابعته
السومرية
نيوز، ان "الوكالات الأممية أوقفت العمل بمخيم الهول بعد وقف المساعدات الأميركية"، مبينة انه "سيتم إيقاف إعادة النازحين
العراقيين
من
مخيم
الهول".
وأضافت ان "سوريا أبلغتنا بأنها تنوي تفكيك
مخيم
الهول وهذا يشكل مخاوف كبيرة"، لافتة الى انه "ستكون هناك آلية مختلفة إذا تم إعادة النازحين بالقوة من سوريا".
وذكرت ان "انسحاب القوات الأميركية من شرق
سوريا
يؤثر
أمنيا
على العراق"، موضحة ان "آلية إعادة النازحين من
مخيم
الهول معقدة جدا".
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