شمول هذه الفئة بتخصيص الأراضي السكنية

وذكرت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم أن "العام الحالي سيشهد تحركات فعلية لإنصاف شريحة ذوي الإعاقة في المجتمع، بعد مفاتحة المحلية ومنظمات المدني المحلية والدولية، لاتخاذ الإجراءات الهادفة لتنفيذ مفردات قانون حقوق ذوي الإعاقة على وفق المعايير الدولية، بحسب الصحيفة الرسمية".وتابعت، انه " تم إعداد تصاميم لإنشاء أبنية نموذجية تُراعي احتياجاتهم بدءاً من (2025) وصولاً إلى العام (2029)".