السجن 10 سنوات بحق مدان قام ببيع ابنه الرضيع في بغداد

وقال مجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، إن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 6/ أولا وثانيا وخامسا من قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 /2 من قانون العقوبات".