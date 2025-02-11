منتسب في مرور الغزالية يعتدي بوحشية على مواطن بعد رفضه دفع "إتاوة"

وبحسب إفادة الضحية، فإنه "يعمل مقابل لكسب رزقه، ولا يملك أي معين، إلا أنه يتعرض لمضايقات مستمرة من قبل المنتسبين المناوبين أمام المديرية، الذين يفرضون عليه إما مغادرة المكان أو دفع مبالغ مالية".وأشار إلى "رفضه الامتثال لهذه الضغوط، ليقوم أحد المنتسبين بالاعتداء عليه بالضرب وإهانته أمام المارة".