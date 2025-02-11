الإطاحة بـ 4 مروجين للمخدرات في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "في إطار العمل بتوجيهات وزير الداخلية، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وبمتابعة وأشراف قائد شرطة محافظة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، تمكنت القيادة من الإطاحة بـ 4 متهمين بتجارة وترويج وضبط مواد مخدرة بحوزتهم وذلك بعد توقيفهم من قبل السيطرات الامنية جنوب المحافظة".وتابعت، أنه "من خلال التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص المارين عبر السيطرات الخارجية القت مفارز سيطرة قلعة صالح على متهمين عدد (2) ضبط بحوزتهم كيس صغير الحجم من مادة الكريستال المخدرة"، مشيرة الى ان "مفارز سيطرة الشهيد القت القبض على اثنين اخرين ضبط بحوزة أحدهم كيس كبير الحجم من مادة الكريستال المخدرة كان مخبأ داخل جسمه".وأضافت، أنه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى مديرية والمؤثرات العقلية في ميسان".