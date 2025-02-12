تحذير للعراقيين: لا تسافروا غداً

نيوز – محلي

حذر المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الأربعاء، سالكي الطرق الخارجية فجر الغد من تردي الرؤية الافقية.

وقال في منشور على صفحته الرسمية تابعته نيوز، ان "هناك تردي من الرؤية الأفقية ليل الاربعاء وفجر الخميس في مدن جنوب البلاد وبعض من مدن الوسط".

وأضاف ان "ذلك جاء بسبب تشكل من الضباب الكثيف"، محذرا "سالكي الطرق الخارجية".