عضو بالجمهوري الأمريكي لـ السومرية: ممكن حل مشكلة كهرباء العراق بـ 12 شهراً

اعتبر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، الأربعاء، أن مشكلة الكهرباء في ممكن أن تحل في 12 شهراً، فيما أشار الى أن تحب أن تتعاون مع .

وقال أنصاره خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، "هناك قرار صدر من وهذا القرار يقول إن الاستثناءات للعراق باستيراد من قد لغي وهذا ليس بل هو قرار رسمي".

وأضاف أن "الحكومة الأمريكية سوف تفرض عقوبات على إذا لم يتمسك بالاتفاقية مع الولايات المتحدة"، مشددا بالقول "أمريكا تحب أن تتعاون مع والمشكلة ليست بل إيران".

ولفت أنصاره الى أن "إيران في البرنامج النووي يمثل خطورة على والشركاء في منطقة والعراق ليس طرفا في هذا"، معتبرا أن "الجانب الإيراني عليه عقوبات كثيرة جدا وأي بلد يستورد من يواجه عقوبات".

وبشأن الحديث عن ضغط أمريكي على بعدم وجود الكهرباء، قال أنصاره "هذا كلام جرايد وليس له أهمية او قيمة".

وشدد على أن "مشكلة الكهرباء ممكن أن تحل في 12 شهرا من خلال إيجاد مصانع تستخدم النفط لإنتاج الكهرباء".

وعن حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالربط مع دول الجوار، قال أنصاره، "اعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد عداوة مع حكومة وشعبا، اعتقد فيه استثناءات"، مضيفا "محادثات جارية بين الدولتين بشأن استثناءات مع العراق".

وكانت أنباء أشارت الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى إعفاء كان ممنوحاً للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة عقوبات جديدة على إيران، في حين تطالب بغداد بمنحها فرصة حتى عام 2028 لتحصل على بدائل للطاقة.

ومنذ سنوات يعتمد على الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويزداد الطلب عليه في ذروة الصيف، في حين يحصل على الإعفاء الأميركي مرتين أو ثلاثاً كل عام، ليضمن الاستيراد من .

ورغم العقوبات، فإن "وعدت" بتوفير كميات الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، مع اقتراب فصل الصيف.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الكهرباء زياد علي، أن طهران ستلتزم بالعقود الموقعة بين الحكومة العراقية وشركة الإيرانية، لضمان استمرار إمدادات الغاز، مؤكداً أن "70 بالمائة من إنتاج الكهرباء تعتمد على الوقود"، وتابع: "الجانب الإيراني وعد بالالتزام بتوفير كميات أكبر من مع اقتراب صيف عام 2025".

وكان التعاقد بين البلدين ينص على تصدير 50 مليون متر مكعب من في الشتاء، و70 مليوناً في الصيف، لكن خبراء ونواباً يقولون إنهم سجلوا "عدم التزام من بتجهيز هذه الكميات وفق الاتفاق"، كما نقلت وسائل إعلام محلية.