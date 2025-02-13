السامرائي يتابع مشروعا بسامراء: حيوي لتخفيف الاختناقات المرورية

تابع النيابية لقانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية السامرائي، ميدانياً سير العمل في مشروع 100 بسامراء، معتبرا اياه حيويا لتخفيف الاختناقات المرورية وتعزيز التنمية.

وقال السامرائي في بيان إن الأخير "اجرى اليوم الخميس، جولة ميدانية في موقع مشروع إنشاء 100 بمدينة سامراء، برفقة نائبي ورئيس اللجنة التحضيرية بدر الفحل، وقائمقام سامراء والفريق الهندسي المشرف على تنفيذ المشروع".

واطّلع السامرائي على "مراحل العمل ونسب الإنجاز، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من قبل الجهة المنفّذة حول التحديات الفنية التي تواجه المشروع وخطط معالجتها".

وأكد السامرائي على "ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، لما له من أهمية استراتيجية في الواقع المروري وتعزيز البنية التحتية للمدينة".



وأشار السامرائي إلى أن "مشروع 100 يُعَد من المشاريع الحيوية التي تسهم في دعم التنمية الحضرية، إذ يمتد لمسافة 9.8 كيلومتر، ويربط بين الأحياء السكنية المختلفة داخل المدينة، ابتداءً من تقاطع حي اليرموك جنوباً ومروراً بأحياء الجبيرية الثالثة والمثنى وصلاح الدين، وصولاً إلى حي الكفاءات".



وأضاف السامرائي أن ا"لشارع الجديد، الذي يتكوّن من ثلاثة مسارب في كل اتجاه بالإضافة إلى مسرب للطوارئ وطرق خدمية على جانبيه، سيخفف من الاختناقات المرورية في مركز المدينة، ويحدّ من تأثير حركة شاحنات النقل الثقيل التي كانت تمر عبر الأحياء السكنية، فضلاً عن تعزيز النشاط التجاري من خلال ربط المدينة بمحاور النقل التي تصل المحافظات الشمالية والجنوبية عبر سامراء".



وأكد السامرائي خلال حديثه مع الفريق الهندسي "أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسرعة في التنفيذ"، مشيراً إلى أن اللجنة النيابية مستمرة في متابعة جميع المشاريع المرتبطة بتنفيذ قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، لضمان إنجازها وفقاً للرؤية التي تحقق التنمية المستدامة، وتحفظ الطابع التاريخي والحضاري للمدينة.

