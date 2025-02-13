بالصور من كربلاء.. أجواء ليلة النصف من شعبان

شهدت مدينة كربلاء، مساء اليوم الخميس، إحياء زيارة النصف من .



وقال قائد شرطة كربلاء اللواء زويني لـ نيوز، "نحن وصلنا الى ذروة الزيارة لم نسجل اي خروقات امنية".

وأضاف أن "جميع الطرق الخارجية والداخلية مفتوحة دون قطوعات وهناك تنسيق امني عال والخطة تسير كما مخطط لها".

وزيارة النصف من فيها ملايين المسلمين من داخل وخارج الى مرقد الإمام الحسين (ع) في لتقديم التهاني بذكرى ولادة الإمام (ع).



أدناه صور لكربلاء نشرتها العتبة الحسينية..