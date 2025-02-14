انهيار سقف غرفة متهالكة في مستشفى بالبصرة ومصرع احد المواطنين

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بمصرع احد المواطنين اثر انهيار سقف متهالكة في مستشفى العام.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "سقف متهالكة في مستشفى العام انهار اثناء قيام اعمال الترميم فيها، ما أدى الى احد العمال في الحال". وأضاف انه "تم نقل جثة المتوفي الى الطب العدلي في الحال وفتح تحقيق بالحادث".

