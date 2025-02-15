ستضم 45 مصنعا.. وضع حجر الأساس لمدينة صناعية تابعة للعتبة العلوية في النجف (صور)

وكمرحلة أولى، ستضم الصناعية ثلاثة مشاريع الأولى مشروع مدينة القسيم الصناعية والثانية مشروع التمور الحديث، أما الثالث فسيكون مشروع الأنابيب الطبية.وفي المراحل اللاحقة أكدت العتبة العلوية، أن عدد المصانع داخل سيرتفع تباعا الى 45 مصنعا في مختلف الاختصاصات.