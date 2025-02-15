مفوضية حقوق الانسان في البصرة توجه نداء بعد ازدياد اعداد ضحايا الالغام والمخدرات

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، ان " الرصد المستمر لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في لازدياد اعداد ضحايا الالغام والمقذوفات الحربية وازدياد تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية واستمرار زيادة الانتحار ".وأضاف: "يطالب المكتب مجلس بإدراج فقرة مناقشة اسباب واليات معالجة الزيادات (فيما تقدم ومعظمها من فئة الشباب من الجنسين والأطفال)".وأشار الى أن "المكتب على استعداد كامل لعرض آليات (التوعية والمعالجة) وضرورة ان يصار الى اصدار القرارات الفاعلة والسريعة والملائمة الخاصة بمعالجة هذه الظواهر الخطيرة التي باتت تهدد الأسري والمجتمعي بشكل لا يمكن التغاضي عنه ".يذكر ان سجلت هذا الأسبوع مقتل واصابة 16 طفلا بانفجار الالغامفي مناطق الرميلة والزبير والقرنة.