ولادة توأم ثلاثي لمريضة عشرينية في البصرة

وذكر بيان للمستشفى، انه "تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى العام من إجراء عملية طارئة لمريضة تبلغ من العمر ٢٥ عاما ، حامل بتوأم ثلاثي تعاني من انفصال المشيمه، مع تقلصات رحمية شديدة".وذكرت الطبية المشرفة نور صباح عبدالرحمن، أخصائية النسائية والتوليد، وفق البيان، أن "المريضة كانت تعاني من انفصال المشيمة ونزف مع تقلصات رحمية شديدة وحامل بتوأم ثلاثي في الشهر الثامن، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة، تم إجراء عملية الولادة القيصرية تحت التخدير النصفي من قبل أخصائية التخدير مسار غسان ، وقد تكللت العملية بنجاح تام بولادة ثلاثي اثنان أناث وذكر وهم يتمتعون بصحة جيدة".