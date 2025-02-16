قصة صديقين تشيكيين.. قدما الى العراق عبر الدراجة الهوائية (صور)

نيوز – محلي

في مغامرة ممتعة بعدما وصلا الى الكويت، بدأ الصديقان ريدك وزبينيا من جمهورية التشيك، مغامرتهما نحو عبر الدراجة الهوائية بعدما وصلا الكويت بالطائرة.

وذكر مراسل نيوز، ان "الهدف من ذلك هو استكشاف جماليات ومعالمه الثقافية والتاريخية".

وتجول الصديقان في المدن العراقية الرائعة، بما في ذلك والنجف وكربلاء وبابل وبغداد وسامراء بصلاح الدين، مستكشفين التنوع الثقافي والمعماري الغني في كل مدينة.

وقال زبينيا لـ نيوز، "قمنا بزيارة زقورة أور الأثرية، والأهوار في الجبايش، وملوية سامراء، فضلاً عن المراقد الدينية التي تتميز بها هذه البلاد".

وخلال وجودهما في منطقة المشاهدة، استضافهما أحد أئمة المساجد، حيث أضفى اللقاء جوًا من الدفء والود.

ولم يكن المعالم الأثرية هي ما أسرت قلوبهما فحسب، بل كان الترحيب الحار والمحبة التي أظهرها الناس لهم تجربة لا تُنسى.

ويروي ريدك "الأهالي هنا لا يسمحون لنا بالإقامة في الفنادق، بل يفتحون أبواب منازلهم لنا ويقدمون لنا الضيافة الكريمة."