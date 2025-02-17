حركة المرور في بغداد.. موقف شامل لشدة ومواقع الازدحامات

نيوز-محليات



تشهد العاصمة حركة مرور جيد نسبيا، رغم وجود ازدحامات متفرعة وأخرى متصلة وطويلة ممتدة بين عدة مناطق وعدة كيلومترات، لكن توزيع الازدحامات عموما كان منحصرا على بعض الشوارع والمناطق الرئيسية، مع قلة الازدحامات الممتدة لمسافات طويلة واقتصارها على شارعين رئيسيين فقط.







وجاءت خارطة الازدحامات في كالاتي:



جسر الطابقين



المصافي



الندى وصعود جسر الجادرية



مطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصل لغاية ساحة الاحتفالات



مجسر اليرموك وشارع دمشق لغاية



المنصور وشارع دمشق وشارع النقابات والبيجية



ام وتقاطع الايادي







وجسر أبو غريب



وجسر 14 رمضان



14 تموز من التقاطع مع الربيع لغاية



يافا ونفق الزيتون





الوزيرية وصفي الدين الحلي ومجسر فائق حسن وجسر الصرافية وجسر ونفق باب المعظم وجميع شوارع باب المعظم





الشارع القادم من فلسطين من خلال محمد القاسم وصولا الى جسر باب المعظم ازدحام متصل



الرشيد وشارع الجمهورية



جسر الجمهورية وساحة التحرير



النضال من ساحة الفتح الى نفق الباب الشرقي وشارع الوزارات



الصناعة و52 وسعد بن ابي وقاص ومجسر العلوية ومجسر الربيعي



موسى بن نصير ومجسر الأمانة



القناة وشارع المشتل



القناة ومحمد القاسم والشوارع المحيطة جميعا بنصب الشهيد والعاب السندباد



بور سعيد من القناة لغاية مجسر قرطبة









وجاءت خارطة الازدحامات في كالاتي:جسر الطابقينالمصافيالندى وصعود جسر الجادريةمطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصل لغاية ساحة الاحتفالاتمجسر اليرموك وشارع دمشق لغايةالمنصور وشارع دمشق وشارع النقابات والبيجيةام وتقاطع الاياديوجسر أبو غريبوجسر 14 رمضان14 تموز من التقاطع مع الربيع لغايةيافا ونفق الزيتونالوزيرية وصفي الدين الحلي ومجسر فائق حسن وجسر الصرافية وجسر ونفق باب المعظم وجميع شوارع باب المعظمالشارع القادم من فلسطين من خلال محمد القاسم وصولا الى جسر باب المعظم ازدحام متصلالرشيد وشارع الجمهوريةجسر الجمهورية وساحة التحريرالنضال من ساحة الفتح الى نفق الباب الشرقي وشارع الوزاراتالصناعة و52 وسعد بن ابي وقاص ومجسر العلوية ومجسر الربيعيموسى بن نصير ومجسر الأمانةالقناة وشارع المشتلالقناة ومحمد القاسم والشوارع المحيطة جميعا بنصب الشهيد والعاب السندبادبور سعيد من القناة لغاية مجسر قرطبة