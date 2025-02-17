لأول مرة.. استحداث دراسات عليا للذكاء الاصطناعي في العراق

وقال كلية تكنولوجيا المعلومات وسام إن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، لإعداد ملاكات مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتزايدة في هذا المجال الحيوي".وتابع أنه "تم إنجاز دراسة متكاملة بهذا الصدد ورفعها إلى مجلس الجامعة للموافقة عليها، إذ تمتلك الكلية جميع المستلزمات البشرية والمادية لاستحداث هذا التخصص، كما أن لديها العديد من البحوث العلمية المتقدمة التي أعدها الأساتذة والباحثون المتخصصون بهذا الشأن"، بحسب صحيفة الحكومية.وأكد أن هذه الدراسة ستمثل إضافة نوعية للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، وستسهم في إعداد أجيال من القادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية.