حريق في كربلاء وانقاذ ثلاثة فنادق وحسينية و30 محلاً تجارياً

نيوز – محلي

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن انقاذ ثلاثة فنادق وحسينية و30 محلاً تجارياً من حريق كبير في .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في كربلاء، تمكنت بإشراف ميداني مباشر من سعد إسماعيل خليل، مدير دفاع مدني كربلاء/وكالة، من إخماد حريق اندلع في محال لبيع الملابس والإكسسوارات، إضافة إلى بسطات في صاحب الزمان وسط القديمة".

وأضاف "بسبب ضيق الشوارع في موقع الحادث، تم استخدام عجلات التدخل السريع للوصول إلى بؤرة النيران بسرعة وكفاءة، وبجهود مكثفة، نجحت فرق الإطفاء في إنقاذ ثلاث فنادق وحسينية و30 محلًا تجاريًا مجاورًا، ومنع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى"، لافتا الى انه "تمت السيطرة على الحادث وفق خطط مدروسة، باستخدام معدات متطورة وتقنيات العزل والحصار، مع عدم تسجيل خسائر بشرية".