الموقف الوبائي للحمى القلاعية.. الكشف عن حالة المواشي في واسط

وقال مدير البيطرة في محافظة اثير للسومرية نيوز، انه "تم الاشتباه بخمسة وتم إرسال الفحوصات الى المختبر المركزي في للحصول على النتيجة".ورصدت العديد من المحافظات مشتبه بها، مؤكدة اخذ العينات وارسال الفحوصات الى بغداد، فيما تتضح الإصابة والنفوق بشكل اكبر في صفوف الجواميس في مناطق شرق بغداد، نتيجة اصابتها بالحمى القلاعية.وبينما تؤكد وزارة الزراعة ان الحمى القلاعية مرض فيروسي مستوطن في العراق، الا ان الكثير من الأوساط تصر على ان المواشي أصيبت نتيجة استيراد مواشي مصابة من افريقيا وادخالها الى العراق، الا ان وزارة الزراعة تنفي الامر مؤكدة اخضاع جميع المواشي المستوردة الى الفحوصات والتأكد من خلوها من اية امراض.