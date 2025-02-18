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الموقف الوبائي للحمى القلاعية.. الكشف عن حالة المواشي في واسط
محليات
2025-02-18 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
520 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
كشفت دائرة البيطرة في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن موقف
المحافظة
فيما يخص الحمى القلاعية، والتي إصابات الكثير من المواشي في
بغداد
وبعض المحافظات.
وقال مدير البيطرة في محافظة
واسط
اثير
قاسم
للسومرية نيوز، انه "تم الاشتباه بخمسة
حالات
وتم إرسال الفحوصات الى المختبر المركزي في
بغداد
للحصول على النتيجة".
ورصدت العديد من المحافظات
حالات
مشتبه بها، مؤكدة اخذ العينات وارسال الفحوصات الى بغداد، فيما تتضح
حالات
الإصابة والنفوق بشكل اكبر في صفوف الجواميس في مناطق شرق بغداد، نتيجة اصابتها بالحمى القلاعية.
وبينما تؤكد وزارة الزراعة ان الحمى القلاعية مرض فيروسي مستوطن في العراق، الا ان الكثير من الأوساط تصر على ان المواشي أصيبت نتيجة استيراد مواشي مصابة من افريقيا وادخالها الى العراق، الا ان وزارة الزراعة تنفي الامر مؤكدة اخضاع جميع المواشي المستوردة الى الفحوصات والتأكد من خلوها من اية امراض.
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