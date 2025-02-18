بهتافات "كلا كلا بعثية".. وقفة احتجاجية امام مجلس البصرة

نظم أساتذة جامعة البصرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة؛ للمطالبة بإعادة رئيس الجامعة السابق.

وطالب المحتجون بإعادة رئيس الجامعة السابق بدل الحالي، فيما رددوا هتافات "كلا كلا بعثية".



ودعا المحتجون، إلى "الابتعاد عن المحاصصة في توزيع المناصب".