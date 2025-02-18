رئيس هيئة الاستثمار يتهرب من المساءلة.. النزاهة البرلمانية تضعه امام الانذار الاخير

وقال عضو اللجنة، الكلابي، لـ نيوز، إن "لجنة النيابية قررت استضافة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والكادر المتقدم لمناقشة ملفات تتعلق بآلية منح الإجازات الاستثمارية والاستثناءات الممنوحة، إلا أن رئيس الهيئة لم يحضر وأرسل نائبه بدلاً عنه وهذا يدل على عدم احترام قانون ونظامه الداخلي".وأضاف الكلابي، أن "اللجنة قررت إعادة تحديد موعد جديد للاستضافة، مع توجيه نهائي لرئيس الهيئة، مشدداً على أنه في حال عدم الحضور، سيتم إحالة جميع الملفات إلى القضاء".ومن بين أبرز الملفات التي تسعى اللجنة لمناقشتها، بحسب الكلابي، "توسع منح الإجازات الاستثمارية، ومنح الرخص الاستثمارية في القطاع السكني، والتي كان يفترض أن تسهم في حل أزمة السكن، لكن الأسعار الباهظة التي تفرضها الشركات المستثمرة جعلت هذه المشاريع خارج متناول الطبقة المتوسطة والفقيرة".وأشار الكلابي إلى أن "الهيئة الوطنية للاستثمار مقصّرة في مراقبة عمليات البيع وضبط الأسعار، ما ساهم في ارتفاع غير مبرر لكلفة الوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية".