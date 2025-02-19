وزير الزراعة يكشف عن 3 آلاف إصابة بالحمى القلاعية ونفوق 654 حيوان مصاب

وقال في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة وحضرته، نيوز، إن "مرض الحمى القلاعية لا ينتشر الى الانسان ولم نسجل أي إصابة بين صفوف المواطنين"، مؤكدا على أن "استهلاك اللحوم ومنتجات الحيوانات آمن ولا يشكل خطرا على حياة الناس".وأضاف المالكي، أن "الفيروس متوطن في منذ ثلاثينيات الماضي ولم يأتِ عن طريق استيراد عجول مصابة بالمرض كما أشيع"، مؤكدا ان "عدد الإصابات وصل الى نحو 3 آلاف إصابة، وعدد الحيوانات النافقة بسبب المرض وصل الى 654 حيوان مصاب".ولفت الى ان "العجول أكثر الحيوانات التي أصيبت بالفيروس لكون أغلبها غير ملقحة، مما يقلل من مناعتها في مقاومة المرض".وشدد على ان "الفرق البيطرية الجوالة التابعة للوزارة تعمل حاليا ليل نهار على تعقيم الحظائر وتلافي انتقال الفيروس بين الحيوانات"، مؤكدا على "توفير اللقاحات والأدوية بشكل مجاني لمربي الحيوانات".