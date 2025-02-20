العدل ونقيب الحقوقيين يناقشان مقترح قانون النقابة وامتيازاتها

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء مناقشة مقترح قانون الحقوقيين وأهمية توفير الامتيازات اللازمة لهم، إلى جانب تعزيز دورهم في المؤسسات الحكومية وضمان حماية حقوقهم ضمن الإطار القانوني".واكد، شواني، "دعم الحكومة لاستضافة مؤتمر الحقوقيين العرب في بغداد"، مشددًا "على أهمية هذا الحدث في تعزيز القانوني وتبادل الخبرات بين الحقوقيين من مختلف العربية".وتابع، ان "اللقاء تم في إطار حرص الوزارة على دعم شريحة الحقوقيين، وتوفير الإمكانيات التي تُمكّنهم من أداء دورهم الفاعل في ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون".