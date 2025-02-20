مخالف لشروط الصحية.. ضبط معمل للحلويات في النجف (صور)

وقال الاقتصادي في بيان ورد لـ نيوز، ان "جهاز الاقتصادي في بمعية الوطني والرقابة الصحية والجريمة المنظمة ضبطت معملا لانتاج الحلويات في القديمة منطقة بمحافظة الاشرف".وأضاف انه "تم اعتقال صاحب المعمل واغلاقه".الصور ادناه: