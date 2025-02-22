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ماذا سيحدث في العراق غدا؟
محليات
2025-02-22 | 01:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,486 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
يشهد
العراق
يوم غد الاحد، احداثا متنوعة بين طقس مضطرب وإعلان عطلة في ديوان محافظة
بغداد
مع الاستعداد لإجراء تشييع رمزي للأمين العام لحزب الله السابق السيد الشهيد حسن نصر الله في
بغداد
تزامنا مع تشييعه في بيروت.
الطقس
حيث ان طقس يوم غد سيكون غائماً مع أمطار متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تزداد شدتها في أقسامها الشرقية مع فرصة لهطول ثلجي في شمال المنطقة الوسطى، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية.
تشييع رمزي
وتجري الاستعدادات الميدانية لمراسم التشييع الرمزي المركزي لسيد شهداء المقاومة " حسن نصر الله " قرب جسر الأئمة، في مدينة الكاظمية المقدسة شمال العاصمة
بغداد
في الساعة الرابعة عصرا من يوم غد الاحد، حيث من المرجح غلق مدينة الكاظمية وعدد من الطرق القريبة مع انتشار امني واسع حفاظا على سلامة المشيعين.
وجاء ذلك تزامنا مع اعلان الأمين العام لحزب الله قاسم نعيم، تشييع جثمان السيد الشهيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين عند الواحدة في توقيت لبنان.
واكد حسين فضل الله رئيس اللجنة التنظيمية لمراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، ان "البرنامج الرسمي للتشييع يتألف من (7) فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من المدينة الرياضية وانطلاقة رحلة التشييع المهيبة".
وتابع، "سيتم نشر شاشات العرض والمراسم المختلفة في جميع الساحات والطرفات ويمكن لكل من لم يصل الى الباحات القريبة أن يتابع من خلالها".
وأضاف "سوف تنتشر مساحة التجمع والتشييع فرق صحية متكاملة ومستشفيات نقالة وغرف عمليات سريعة، وفرق اطفاء وانقاذ بلغ عديدها ( 1400 ممرض + 100 طبيب 54 غرفة مساعفة معززة 32 سيارة اطفاء) بمشاركة الدفاع المدني والهيئة الصحية، والصليب الاحمر وجمعية الرسالة والاسعاف الشعبي".
عطلة
وأعلنت محافظة بغداد، أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، محافظ
بغداد
عبد المطلب العلوي، فانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة".
وبينت، ان "ذلك جاء إكراما وتقديرا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين.. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".
وجه الكثير من المواطنين تساؤلات حول امكانية اعلان عطلة يوم غد الاحد تضامنا مع التشييع الكبير للأمين العام لحزب الله اللبناني السيد الشهيد حسن نصر الله في بيروت، واستعدادا لاقامة تشييع رمزي للسيد الشهيد نصر الله في
بغداد
الساعة الرابعة عصرا.
ولم يصدر حتى الآن، أي قرار من الحكومة بإعلان عطلة رسمية على مستوى العراق، وذكر مواطنون ان "اعلان عطلة في عموم
العراق
سيكون فرصة لمشاركة اعداد كبيرة في التشييع الرمزي بالعاصمة".
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