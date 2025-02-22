تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة

نيوز – محلي

اعلن المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن طقس العراق، فيما حذر من الليلة.

وقال عطية في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته نيوز، ان "مخرجات صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة الساعة 11:00 صباح اليوم السبت تظهر تواجد السحب في مناطق من مدن البلاد"، مشيرا الى ان "السحب الممطرة تشمل مدن وديالى والسليمانية واربيل وواسط وبابل وكربلاء والديوانية، بينما تندفع السحب الثلجية من جهة ترافق كتلة هوائية شديدة البرودة".

وأضاف ان "هناك توقعات بهطول ثلوج على المناطق الجبلية وكذلك تصل للمناطق المنخفضة اليوم في السليمانية ووسط وغرب ونينوى وشمال صلاح الدين، وتندفع ليلا نحو مركز وكركوك ومركز أربيل ودهوك".

واكد ان "فرص هطول الثلوج تنحسر غدا نحو شمال شرق البلاد ومن ضمنها مراكز مدن السليمانية واربيل ودهوك وكركوك وشمال ديالى"، محذرا "مع اندفاع القطبية، من أجواء شديدة البرودة الليلة في غرب ووسط وشمال البلاد تندفع صباح الاحد نحو باقي المناطق ترافقها رياح شمالية غربية جافة ".

وأكد ان "هطول الثلوج يوم الاثنين سيكون على المرتفعات الجبلية مع فرص لشمول مراكز السليمانية ودهوك واربيل"، لافتا الى ان "الموجة الباردة تنتهي منتصف الاسبوع المقبل".