المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد.

وأعلنت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد.

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ نيوز، أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، محافظ عبد المطلب العلوي، فانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في ديوان والدوائر التابعة للمحافظة".

وبين ان "ذلك إكراما وتقديرا لمراسم تشييع سماحة الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين.. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".

وأكد عضو مجلس ميسان حميد اللامي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال اللامي في تصريح للسومرية نيوز، إن "مجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في تشييع الشهيد حسن نصر الله".

وقرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي للسيد الشهيد حسن نصر الله".







