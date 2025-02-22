حادث سير يتسبب بوفاة طالبتين وإصابة آخرين في ميسان

وقال المصدر، لـ نيوز، ان "طالبتين توفيتا وأصيب آخرين بجروح اثر انقلاب حافلة لطلبة جامعة الإمام قرب منطقة صالح بمحافظة ميسان".وبين، انه "تن نقل الجثتين إلى الطب العدلي، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".