تحرير مختطفة واعتقال الخاطفين في بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "بعد ورود إخبار من إحدى المواطنات عن وجود حادث خطف لابنتها بعد استدراجها من قبل أشخاص مجهولين حسب إدعائها، ليتم تشكيل فريق عمل من (فوج طوارئ الأول، ودويات نجدة الاعظمية) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأضافت "تم متابعة كاميرات المراقبة والتحري وجمع المعلومات، ليتم التوصل إلى أحد المتهمين (صاحب العجلة التي استقلتها الفتاة المخطوفة) والقبض عليه ضمن منطقة البنوك، وأيضا تم تتبع رقم الهاتف وتحديد مكان تواجد (المخطوفة) ضمن منطقة الدلفية"، مشيرة الى أنه "تم مداهمة وتحرير المخطوفة والقبض على (امرأة) متواجدة داخله".