مواطنون يتجمعون في البصرة للمطالبة بإعلان الاحد عطلة

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن "عددا من المواطنين تجمعوا امام دار ضيافة محافظة للمطالبة بإعلان الاحد عطلة".

الى ذلك، نفى مجلس محافظة "الأخبار المفبركة التي يروج لها بعض ضعاف النفوس، حول طلب رئيس مجلس من أعضاء تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، وما يُشاع عن رفض بعض الأعضاء لذلك الطلب".



وأكد أنه "سيتخذ الطرق القانونية للرد على مروجي هذه الإشاعات، التي تحاول تعكير الاجواء الايجابية للعمل الجماعي في محاولة يائسة للنيل من الانسجام الكبير بين أعضاء المجلس".

وكانت محافظات عدة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد، تضامنا مع تشييع العام السابق لحزب الله اللبناني الشهيد حسن نصر الله في بيروت.