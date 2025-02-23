بعضها تدفع إيجار "خط خارجي واحد" وتعمل بـ5 خطوط.. خفايا "فساد الكَراجات"

وقال زهير الفتلاوي للسومرية نيوز، ان "الكَراجات المستأجرة من وزارة النقل كمواقع لخطوط النقل الخارجية، بعضها مخالفة للضوابط، فيما تشوبها الكثير من عمليات التلاعب".وأوضح أن "بعض الكَراجات يتم استئجارها على انها مخصصة لخط محدد ويتم دفع أموال الايجار الى مقابل هذا الخط، لكنها في الحقيقة تشغّل اكثر من 5 خطوط في الواقع"، مشيرا الى انه "على سبيل المثال هناك كَراجات في محافظة تضم خطوط نقل من الى المشتل او البياع مؤجرة بـ100 مليون في السنة، لكن هذه الساحات تشغّل 4 او 5 خطوط في الحقيقة".وأكد "نقل هذه الحالة الى وزير النقل والمطالبة بتشكيل تحقيقية بحق هيئة النقل في أيضا".وفي ذات السياق، أكد أن "وجود فساد في جميع المحافظات العراقية فيما يخص الكَراجات وساحات الوقوف، من بينها استحصال أموال تصل الى ألفي دينار عراقي مقابل ركن العجلة في شارع عام او رصيف تم استغلاله من قبل ضعفاء النفوس والخارجين عن القانون وتحويله الى ساحات وقوف".وبين أن " هناك حملات تجرى بين الحين والاخر لغلق هذه الساحات لكنها تعود مجددا، لأن المسؤولين عنها تقف وراءهم مافيات او عصابات الجريمة المنظمة"، معتبرا ان "الحملات لاغلاقها هي معالجات آنية غير مجدية".وشدد على "الحاجة لمتابعة من وزارة النقل وامانة بغداد ومن البلديات كافة ومن شرطة المرور بالذات، لان وزارة الداخلية مسؤولة عن الشوارع وعن هذا الملف".