نشرة السومرية.. السلاح المنفلت واتهامات كردستان بتهريب النفط وتشييع السيد نصر الله

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الاحد 23 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





#اربيلُ تعلنُ الاتفاقَ مع بغدادَ لاستئنافِ تصديرِ نفطِ واتهاماتٌ نيابية ٌ للاقليمِ بتهريبِهِ الى الخارجْ # لبنانُ يودعُ جثماني الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.. وتشييع رمزي في دعما لمقارعة الاحتلال#اربيلُ تعلنُ الاتفاقَ مع بغدادَ لاستئنافِ تصديرِ نفطِ واتهاماتٌ نيابية ٌ للاقليمِ بتهريبِهِ الى الخارجْ



#السلاحُ المنفلتُ بين مجموعةٍ من الاشخاصِ ينهي حياةَ شابٍ برصاصةٍ اخترقت رقبتَهُ في # اللجنةُ القانونيةُ ترصدُ انخفاضا حادا في ايراداتِ عقاراتِ .. وتكشفُ عن تأجيرِ املاكٍ لمتنفذين#السلاحُ المنفلتُ بين مجموعةٍ من الاشخاصِ ينهي حياةَ شابٍ برصاصةٍ اخترقت رقبتَهُ في