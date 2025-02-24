السيد الصدر يحذر من "التعدي" على حقوق الأطباء

حذر زعيم الشيعي الصدر، الاثنين، من "التعدي" على حقوق الأطباء.

وقال في بيان، "أي تعد من أي أحد على حقوق الشعب أو على حقوق الأطباء والتلاعب بالمنح الممنوحة لهم باعتبار منجزهم وتصديهم وخدمتهم للشعب في جائحة كوفيد فذلك امر ممنوع ومحرم عندنا".

وأضاف "لذا يجب ارجاع الأراضي الممنوحة للكوادر الصحية لهم فورا وبلا تأخير".

أدناه نص بيان ..