"رابطة الرافدين" تبحث أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع السياحي في العراق

وذكر بيان للرابطة ورد لـ نيوز، انه "استقبلت الرافدين لتنشيط السياحة اليوم الثلاثاء في مقرها في فندق رئيس للشؤون الإدارية والمالية هيثم الحسيني، ورئيس هيئة السياحة غانم، وعددًا من المديرين العامين في الهيئة وحضر اللقاء الهيئة العامة للضرائب ورئيس شركات السفر والسياحة في العراق، بالإضافة إلى مجالس المؤسسات السياحية وعدد من مدراء الفنادق في القطاعين المختلط والخاص".وقال الحسيني، وفق البيان، إن "زيارتنا اليوم إلى مقر الرابطة تهدف إلى الوقوف بشكل أقرب على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع السياحي في العراق، لمناقشتها والعمل على الإسراع بحلها عبر الجهات ذات الصلة".من جانبه، بين داود شمو، رئيس الرافدين للتنشيط السياحي، أنه "استقبلنا اليوم في مقر الرابطة بمعية نائب الرئيس، وأمين السر الرابطة وقد أكد الاجتماع على الوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع السياحي في العراق، وقطاع الفنادق بشكل خاص".وأشار شمو إلى أن "البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعطى الأولوية لدعم السياحة، وخلق روح التشارك بين القطاعين العام والخاص، من خلال هذه الزيارات التي تهدف إلى الاطلاع الميداني على المشاكل التي تعيق التطور السياحي، وفتح حوار مباشر مع الجهات ذات العلاقة، من أجل النهوض بواقع السياحة العراقية بشكل عام، واستثمار فعاليات عاصمة السياحة العربية، وإبراز أهم المعالم التاريخية والثقافية والترفيهية في أرض بلاد الرافدين".