إنقاذ شخص حاول الانتحار من جسر في بغداد (فيديو)

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت دوريات نجدة الثاني من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى (السنك)، حيث تمت من قبل الدورية المتواجدة قرب الجسر".

وأضاف البيان "تم على الفور إشعار السيطرة والتوجه له وانقاذه قبل رمي نفسه، وتم تسليمه الى أصوليا حفاظا على سلامته".