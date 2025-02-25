ثلاث وفيات بحادث سير مروع في بابل

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "حادث سير مروع في مدينة المدحتية على السريع قرب معمل سكر". وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص وهم من اهالي السماوة".