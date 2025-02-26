في البصرة.. هذا حال طلبة التمهيدي على وصولات سحب الوثيقة

نيوز – محلي

شهدت نافذة منح وصولات سحب الوثيقة لطلبة التمهيدي في الجمعيات بالبصرة، زخما كبيرا وعدم تنظيم.

وقال مراسل نيوز، انه "بعد تحويل طلاب التمهيدي الى منطقة الجمعيات لسحب الوثيقة، فان نافذة الوصولات شهدت زخما كبيرا داخل احد تربية في الجمعيات".

وأضاف ان "الطلبة ناشدوا الجهات المختصة بالتدخل وتنظيم الية منح الوصولات مون الانتظار يستغرق ساعات".



