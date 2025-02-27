تتبع حركة المرور في بغداد.. ملخص بالطرق المزدحمة الان

نيوز-محليات



تشهد شوارع العاصمة بغداد، حركة سير مزدحمة وفق المستويات المعتادة، لكنها افضل نسبيًا من ازدحامات الأسبوع الماضي، حيث توزعت الازدحامات بشكل متقطع في الطرق الرئيسية بمركز العاصمة وبعض مقاطع الطرق السريعة.





وجاءت خارطة الازدحامات وفقا لرصد نيوز كالاتي:



وجسر الدورة



الطابقين



الجادرية



الشارع من ساحة الطابقين الى الجسر المعلق



كرادة خارج ازدحامات متقطعة



كرادة داخل من كهرمانة لغاية الجسر المعلق



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصل







دمشق وساحة معرض



وشارع البيجية وشارع النقابات



أبو غريب وشارع أبو جعفر



14 تموز ازدحامات متقطعة لغاية ساحة الاحتفالات



حيفا وشارع والعلاوي



ومجسر ونفق باب المعظم



الجمهورية وشارع الرشيد



نفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر



الشارع القادم من ساحة التركمان (شارع فلسطين) لغاية نفق باب المعظم



محمد القاسم من نزلة الدورة لغاية معارض النهضة وشارع الكيلاني



الازقة بين نفق التحرير وشارع الرشيد



الوزارات وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة



الصناعة وسلمان فائق وشارع النضال وطريق معسكر الرشيد ازدحامات متناثرة بين الازقة



موسى بن نصير ومجسر الأمانة



الجديدة وصعدة الدورة





وجاءت خارطة الازدحامات وفقا لرصد نيوز كالاتي:وجسر الدورةالطابقينالجادريةالشارع من ساحة الطابقين الى الجسر المعلقكرادة خارج ازدحامات متقطعةكرادة داخل من كهرمانة لغاية الجسر المعلقالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصلدمشق وساحة معرضوشارع البيجية وشارع النقاباتأبو غريب وشارع أبو جعفر14 تموز ازدحامات متقطعة لغاية ساحة الاحتفالاتحيفا وشارع والعلاويومجسر ونفق باب المعظمالجمهورية وشارع الرشيدنفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنترالشارع القادم من ساحة التركمان (شارع فلسطين) لغاية نفق باب المعظممحمد القاسم من نزلة الدورة لغاية معارض النهضة وشارع الكيلانيالازقة بين نفق التحرير وشارع الرشيدالوزارات وشارع بور سعيد ومجسر قرطبةالصناعة وسلمان فائق وشارع النضال وطريق معسكر الرشيد ازدحامات متناثرة بين الازقةموسى بن نصير ومجسر الأمانةالجديدة وصعدة الدورة