تعرف على طقس الأسبوع الأول من رمضان.. امطار وغبار وحرارة اقل من الصفر

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا في المنطقتين والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في وخاصة الجبلية منها وتكون رعدية وصحوا في المنطقة الجنوبية مع ظهور بعض القطع من الغيوم ودرجات مستقرة في عموم البلاد".

وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي في وصحوا في المنطقتين والجنوبية ودرجات مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا الى غائم في المناطق كافة ويتحول مساء الى صحو مع ظهور بعض القطع من الغيوم في والرياح تتحول مساء الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10 – 20)كم ودرجات مقاربة لليوم السابق".

وأكدت ان "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الجنوبية (البصؤرة، المثنى) خفيفة الى متوسطة وفي بعض الأماكن من المنطقة الغربية من البلاد والرياح تنشط خلال فترات النهار مسببة تصاعد غبار في بعض المناطق ودرجات ترتفع بضع درجات في وقليلا في المنطقتين والجنوبية".

وتابعت ان "درجات العظمى ليوم غد ستسجل في البصرة والمثنى وذي قار والنجف 20 مئوية وفي بغداد 19 مئوية ودهوك والسليمانية 10 مئوية واربيل 11 مئوية"، موضحة ان "درجات الصغرى ستكون في الديوانية والنجف 6 مئوية وبغداد 2 مئوية اما البصرة كركوك واربيل صفر مئوية والانبار -1 مئوية ودهوك -2 والسليمانية -3 مئوية".