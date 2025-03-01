نصب واحتيال من نوع اخر.. ضحاياها المواطنون ومناشدات للنزاهة بالتدخل

نيوز – محلي

تنتشرُ بشكلٍ واسع ٍ عملياتُ النصبِ والاحتيالِ التي تنفذُها مكاتبُ الصرافة عبر استغلالِ جوازاتِ سفرٍ ومستمسكاتِ الراغبين بالحصولِ على لاغراضِ السفرْ.

ويأتي هذا وسطَ مطالباتٍ بضرورةِ مراقبةِ اعمالِ تلك المكاتبِ للحدِ من الظاهرة.

وتنفذ عمليات الاحتيال من خلال استغلال مكاتب الصرافة لجوازات المواطنين المقدمة لاغراض الحصول على من أجل السفر، ولذلك الامر تبعات عديدة.

ويرى مواطنون أن اعتماد آليات الدفع الالكتروني من قبل مكاتب الصرافة سهلت على الاخيرة الحصول على مستمسكات المواطنين، ويحصل الامر بقلة وعي من اصحاب الجوازات واستغلال واضح من قبل تلك المكاتب".

ويطالب كثيرون الجهات المختصة وخاصة هيئة بضرورة العمل على اعمال مكاتب الصرافة, للحد من عمليات الاحتيال التي كبدت المواطنين خسائر مادية ناهيك عن اثرها على الواقع الاقتصادي العام للبلاد.