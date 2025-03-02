نيوز –

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن البدء بصرف رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

وقال للمصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني"، مشيرا الى انه "بإمكان أي مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".