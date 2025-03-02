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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518145-638765408923390151.jpg
الأنبار.. عائلة تعيش في خيمة هربا من شظف العيش (صور)
محليات
2025-03-02 | 14:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
928 شوهد
تعيش إحدى العوائل في محافظة الأنبار، داخل خيمة هربا من الظروف المعيشية.
وعائلة (أبو عبد الله) تعيش في خيمة بسيطة في منطقة 18 كيلو غرب مدينة
الرمادي
وتعاني من ظروف معيشية قاسية، حيث أصبحت
الخيمة
هي المأوى الوحيد الذي يحميهم من برد
الشتاء
وحر الصيف.
الصور أدناه بعدسة
السومرية
..
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