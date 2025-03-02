الأنبار.. عائلة تعيش في خيمة هربا من شظف العيش (صور)

وعائلة (أبو عبد الله) تعيش في خيمة بسيطة في منطقة 18 كيلو غرب مدينة وتعاني من ظروف معيشية قاسية، حيث أصبحت هي المأوى الوحيد الذي يحميهم من برد وحر الصيف.الصور أدناه بعدسة ..