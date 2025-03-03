وفاة وأربعة مصابين بحادث سير في صلاح الدين

أفاد مصدر طبي، مساء الاثنين، بمصرع امرأة وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع بين سيارتين في منطقة بلد جنوب صلاح الدين". وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بوفاة امرأة وإصابة أربعة آخرين بجروح"، مشيرا الى "نقلهم الى مستشفى قريب".