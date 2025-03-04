خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف

نيوز – محلي

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 8 آلاف موظف محال على التقاعد.

وقال وكيل رئيس الهيئة عبد الستار، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز: إنه "ضمن خطة هيئة التقاعد الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي وبمتابعة رئيس الهيئة حسين رشيد، تم استكمال اجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد من العسكريين والمدنيين".

وأضاف، أن "عدد القيود الخاصة بالموظفين من العسكريين والمدنيين المحالين على التقاعد ضمن شهر اذار بلغ 8113 قيداً"، داعيا "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافآتهم".