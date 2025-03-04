نيوز – محلي

أعلن مجلس الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن تصديق اعترافات اربعة متهمين باختلاس 3 مليارات و300 مليون دينار من مديرية المرور.

وقال في بيان ورد لـ نيوز، ان "محكمة تحقيق المختصة بقضايا وغسل الاموال صدقت اعترافات اربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة".

وأضاف ان "مقدار المبلغ المضبوط بلغ ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار بعدما تم اخفاء هذا المبلغ بهيكل في منطقة الشعب مع مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية".

يذكر أن المتهمين هم اشقاء زوجة المتهم الاصلي لجريمة الاختلاس والذي سبق وأن قررت المذكورة توقيفه على ذمة التحقيق ولازالت القضية قيد التحقيق والاجراءات مستمرة فيها.