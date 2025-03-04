في ذي قار.. اعتقال محكوم غيابيا بالإعدام

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، عن اعتقال محكوم غيابيا بالإعدام شنقا.

وقالت الشرطة في بيان، "من خلال الاستمرار بالإجراءات الامنية التي يؤكد على تنفيذها قائد شرطة اللواء نجاح العابدي تمكن قسم شرطة الرفاعي بالاشتراك مع فوج الثاني وحضيرة استخبارات الفوج ومكتب مكافحة الإجرام من القبض على متهم محكوم غيابيا بالإعدام شنقاً حتى وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي".

وأشار البيان الى "اتخاذ بحقه الاجراءات القانونية وتوقيفه اصوليا".