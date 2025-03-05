توجيه من عمليات بغداد بشأن مواجهة موجة الامطار

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم الايعاز بتفعيل عمل المقرات المسيطرة لتقديم الدعم والاسناد لكوادر امانة والدوائر البلدية وتسخير الجهد الخدمي الاختصاصي للقطعات الامنية لسحب المياه الثقيلة".وتابع، ان "التوجيه يأتي ضمن خطة مجابهة موجة الامطار خلال الايام القادمة في عموم مناطق العاصمة بغداد".