عطلة للمدارس في الديوانية غداً

قرر مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، تعطيل الدوام في المدارس ليوم غد الخميس.

وقال في بيان، "مجلس محافظة برئاسة محمد شخير ونائبه الحقوقي سيف النائلي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس الموافق 6/ 3/ 2025 للمدارس فقط".

وعزا البيان ذلك الى "سوء الاحوال الجوية".